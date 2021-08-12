Симферополь, , 15:58 — REGNUM Западные страны, которые вынуждены подыгрывать пещерным инстинктам нынешней украинской власти, вызывают жалость. Об этом 12 августа в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «все они прекрасно осознают, что Крым российский».

«И исключительно для того, чтобы выводить нас из равновесия, пытаются подыгрывать откровенно расистским, неонацистским действиям и планам нынешнего киевского режима», — добавил российский министр.

Лавров сказал, что «если западные партнёры вынуждены прятать своё полное осознание реальности за стремлением подыгрывать вот этим пещерным инстинктам нынешней украинской власти, то мне их просто жаль».

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«Они себя загоняют в угол, откуда потом будет очень трудно выползать, а выползать всё равно придётся», — уверен Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «российская история будет ещё оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма». в ответ на это глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сказал, что в данной ситуации жалеть нужно украинский народ. Он назвал заявление украинского лидера циничным и лишённым логики.