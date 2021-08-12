Казань, 12 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Татарии с января по июль 2021 года зарегистрировали 385 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что больше аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза (271 случай), сообщает управление Роспотребнадзора по РТ.

Нет алкоголю!

При этом показатели смертности от острых отравлений в 2021 году ниже уровня прошлого года (134 случая против 143).

Около 90% отравлений приходится на жителей в возрасте 18 лет и старше (344 случая — в 2021 году, 242 — в 2020 году). На подростков приходится 24 случая отравления, против 14 — в 2020 году. На детское население (до 14 лет) — 4,4% или 17 случаев (в 2020 году — 5,5% или 15 случаев). Мужское население составило 82,6% (80,4%).

По социальному положение от отравлений алкоголем пострадали 42,8% неработающих жителей, на работающих приходится 17,1%, пенсионеры составили 9,9%, школьники — 7,3%, 2,1% — учащиеся, 20,8% — прочие.

Больше всего (76,3%) преобладают отравления этанолом, 14,3% — отравления неуточненным спиртом (в том числе 5,5% суррогатами алкоголя), 6,8% — метанолом, другими спиртами — 1,8% и 0,8% — пропанолом-2.

Отравление суррогатами алкоголя занимает лидирующее место среди всех интоксикаций. Большая часть больных погибает до госпитализации, добавили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе несколько человек отравились спиртосодержащей продукцией.

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