Красногорск, 12 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Информация о том, что сотрудник Федеральной налоговой службы (ФНС) оплачивал налоги за граждан, не соответствует действительности. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Ранее сообщалось, что представитель управления ФНС по Московской области платил мелкие суммы за граждан России. Якобы взыскивать с людей мелкие долги, которые возникают технически или после округления пеней, сложнее и дольше.

«В ФНС также заявили, что в управлении службы по Московской области и подведомственных территориальных налоговых органах служебные проверки по основаниям, которые ранее указывались в ряде СМИ, не проводятся», — отмечено в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ФНС Даниил Егоров заявил о повышении налоговых поступлений в России.