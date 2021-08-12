Уфа, 12 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. 18,7 млрд рублей предварительно составят капитальные затраты на строительство Южного железнодорожного обхода Уфы. Об этом 12 августа сообщил начальник инвестиционной службы Куйбышевской железной дороги Даниил Меньков на совещании в правительстве Башкирии.

Антон Привальский ИА Красная Весна Железная дорога

«Проект «Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема-Иглино (Южный обход г. Уфы)» рассматривается в качестве одной из инициатив по развитию внутригородских железнодорожных перевозок в рамках рабочей группы «Агрессивное развитие инфраструктуры», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что сейчас согласно предварительным расчетам, предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в период 2024—2030 годов в размере 14,8 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить железнодорожное кольцо вокруг Уфы.