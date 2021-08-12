Село Барятино, Калужская область, 12 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Церемония захоронения останков мирных жителей, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков, состоялась 12 августа в деревне Крюково Барятинского района. В январе 1942 года здесь были расстреляны и сожжены более пятисот мирных жителей. Многие из них уничтожены целыми семьями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на калужское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Admoblkaluga.ru Захоронение останков мирных жителей, погибших в деревне Крюково в январе 1942 года

Траурная церемония состоялась в рамках всероссийского проекта «Без срока давности». Его цель — сохранение исторической памяти и распространение достоверной информации о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов. В рамках проекта в 22 российских регионах, территории которых в годы войны находились в оккупации, в 2020 году начались поисковые работы на местах массовой гибели гражданского населения.

В Калужской области поисковые работы ведутся совместными усилиями сотрудников калужского областного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации, управления по делам архивов Калужской области, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области, представителей органов власти и участников регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».