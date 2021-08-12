Минск, 12 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев задержан белорусскими правоохранителями. Об этом 12 августа сообщает Телеграм-канал незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна».

Цитата из видео на YouTube Андрей Дмитриев

"Утром 12 августа был задержан сопредседатель РИПОО «Говори правду», член оргкомитета «Нашей партии» и делегат «Схода» Андрей Дмитриев», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что в данный момент неизвестно, за что и какой структурой правоохранителей был задержан экс-кандидат в президенты Белоруссии, а также где он в настоящее время находится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел республики Иван Кубраков заявил, что белорусские правоохранители не ожидали такого уровня агрессии от протестующих, с каким они столкнулись в ходе массовых акций оппозиции после выборов президента Белоруссии в прошлом году.