Сеул, 12 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Подготовка к запуску первой южнокорейской космической ракеты «Нури» идёт по плану. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

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По их словам, ориентировочно запуск ракеты состоится 21 октября. В министерстве подчеркнули, что дата запуска может измениться в зависимости от погодных условий и других факторов.

Известно, что до конца августа будет проведена генеральная репетиция запуска с целью проверки систем ракеты в экстремальных климатических условиях.

Разработка ракеты «Нури» ведётся с 2010 года. На реализацию проекта было выделено около 2 трлн вон (~$1,71 млрд).

Напомним, что в марте текущего года в Южной Корее прошли испытания главных двигателей ракеты-носителя «Нури».

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