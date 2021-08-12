Миасс, Челябинская область, 12 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Челябинской области на границе национального парка «Таганай» горит лес. Об этом сообщили журналистам в учреждении.

(сс) Land Between the Lakes KYTN Лесной пожар

По предварительным данным, огонь полыхает в районе Александровской сопки. Эта вершина находится под Миассом.

На место уже выдвинулись инспекторы службы охраны с соответствующим противопожарным оборудованием. Главной их задачей является не допустить пламя на территорию парка и помочь одолеть его максимально быстро.