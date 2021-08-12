Судак, Крым, 12 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Россия полагается на оценки Соединенных Штатов в вопросе того, что Кабул может пасть в течение нескольких месяцев. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Поскольку все, что происходит в Афганистане, — это результат двадцатилетнего пребывания США, полагаемся на оценки ЦРУ», — сказал Лавров журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля глава ЦРУ Уильям Бернс эфире Национального общественного радио США заявил, афганскому радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось в военном плане укрепить свои позиции в Афганистане как никогда с 2001 года.

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