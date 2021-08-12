Красногорск, 12 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. С начала 2021 года Подмосковье посетили свыше 8 млн туристов. Об этом 12 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Pixel2013 Туризм

«По мнению как российских, так и иностранных туристов, Московскую область невозможно представить без дворянских усадеб. На территории региона сегодня насчитывается 321 усадьба», — говорится в сообщении.

В число пяти самых популярных среди иностранных туристов усадеб Подмосковья вошли Архангельское, Горки Ленинские, Быково, Большие Вяземы и Захарово, а также Мелихово.