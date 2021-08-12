Рязань, 12 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Рязанской области 12 августа выявлено 122 новых носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после выздоровления 68 пациентов, двое скончались.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,33%. Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 36 647 жителей. Показатель заболеваемости — 3 297,10 на 100 тысяч населения, что в 1,1 раза ниже общероссийского. Выздоровели 33 734 человека.

По данным федерального оперштаба, 12 августа зарегистрировано два летальных исхода, таким образом, в регионе с начала пандемии скончались 845 ковид-пациентов.