Москва, 12 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Повышенный уровень бюджетных расходов Москвы связан с масштабными инвестиционными программами города и дополнительными мерами поддержки населения, бизнеса и системы здравоохранения в период пандемии, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Москва-Сити. Москва

«Недавно мэр Москвы Сергей Собянин привел оценку, согласно которой за 1,5 года пандемии вместе с недополученными доходами расходы на борьбу с распространением COVID-19, лечение и социальную поддержку горожан и бизнеса лишили бюджет города почти на 600 млрд руб.

Планируемый уровень доходов утвержденного бюджета Москвы на этот год в действующей редакции составляет 2,83 трлн руб., расходов — 3,34 трлн руб., таким образом, дефицит бюджета по плану может составить около 510 млрд руб. с постепенным сокращением в 2022—2023 гг. до 340 млрд руб. и 183 млрд руб. соответственно.

Программа заимствований города Москвы на 2021 год предполагает предельный объем заимствований на уровне 396 млрд руб., то есть меньше планируемого на этот год дефицита.

В начале июля зам руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева сообщила, что на фоне ожиданий инвесторов по повышению ключевой ставки ЦБ РФ, Москва в ближайшее время не планирует доразмещать выпуски трёхлетних и пятилетних облигаций и подождет более благоприятного периода. Таким образом, резервы бюджета могут использоваться как еще один источник финансирования дефицита.

Впрочем, по данным о текущем исполнении бюджета на 11 августа, доходы составили 1,97 трлн руб., а расходы — 1,86 трлн руб., то есть по факту можно говорить даже о небольшом профиците.

В целом, S&P подтвердил кредитный рейтинг Москвы на уровне ВВВ — со стабильным прогнозом, что совпадает с суверенным рейтингом России и относится к инвестиционному уровню. Таким образом, финансовое положение Москвы можно считать вполне устойчивым», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным S&P, по состоянию на 1 июля 2021 года у Москвы было накоплено порядка 940 млрд руб. денежных резервов.

В оставшиеся месяцы года город может потратить около половины этих средств (собственные резервы, составляющие по оценке экспертов, почти 440 млрд руб), чтобы поддержать повышенный уровень бюджетных расходов после использования рыночных заимствований.

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