Мадрид, 12 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Новый электрокроссовер испанского автопроизводителя Seat получит название Acandra. Об этом сообщает портал Motor.es.

Motor.es Тизер Seat Acandra

Ожидается, что новинка появится на авторынке в 2025 году. Acandra будет создана совместно с компанией Skoda.

Новая модель будет относится к сегменту В (небольшой автомобиль, больший по размеру, чем городской автомобиль). Причём, чтобы стать конкурентоспособной, цена электромобиля должна не превышать 20 000 евро (1,73 млн рублей).

По предварительным данным, построен Acandra будет с использованием платформы SSP и при этом получит новую архитектуру, предназначенную для моделей с нулевым уровнем выбросов, известную как Small BEV.

Напомним, 13 августа компания BYD представит на авторынке Китая новый компактный электрический хэтчбек Dolphin.

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