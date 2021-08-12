Москва, 12 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Разобщенность сотрудников может быть одним из последствий удаленной занятости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила заместитель заведующего лабораторией исследований рынка труда ВШЭ Лариса Смирных. Так она прокомментировала информацию о том, что почти треть жителей РФ готовы работать дистанционно и за меньшие деньги.

Удаленная работа

«Неочевидные последствия удаленной занятости — это то, чего нельзя увидеть краткосрочно. Среди факторов, на которые необходимо обращать внимание, автономность и разобщенность в работе сотрудников, а также информационная безопасность. Они представляются мне основными, последствия от которых остаются не до конца оцененными, — сказала Смирных. — Вместе они могут создавать угрозы для снижения уровня производительности в масштабах страны в долгосрочной перспективе при краткосрочной экономии издержек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Смирных рассказала о том, с какими рисками сопряжена удаленная занятость.