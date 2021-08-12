Тюмень, 12 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Тюменской области принудительно вакцинировать жителей региона не собираются. Об этом заявил глава региона Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.

Kremlin.ru Александр Моор

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Важно убедить людей в том, что вакцинация — это единственный способ получить коллективный иммунитет, отметил глава региона.

«Благодарю наших земляков, кто вакцинировался. Мы провели большую кампанию информационную и разъяснительную. На предприятиях прошла большая работа. Я знаю, что некоторые руководители даже премировали сотрудников за прививку от коронавируса, кто-то предоставлял дополнительные дни отдыха», — отметил глава региона.

Александр Моор напомнил, что впереди осень и к коронавирусу добавится подъём заболеваемости ОРВИ. Поэтому лучше обезопасить себя и окружающих, и привиться.

«Не хотелось бы, чтобы мы два этих роста — по ОРВИ и ковиду сложили. Это будет очень сложно для нашей системы здравоохранения», — пояснил Александр Моор.