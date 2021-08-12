Варшава, 12 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. На Польшу надвигается антициклон «Люцифер», принесший экстремально высокие показатели температуры в других регионах. Об этом 12 августа сообщил пресс-секретарь Института метеорологии и водной экономики Польши Гжегож Валиевский на своей странице в Twitter.

Pezibear Жара

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«В Италии этот антициклон показал 48,8 градусов жары, и по сообщению итальянских СМИ, это европейский температурный рекорд. Такой горячий воздух не дойдет до Польши, но выше 30 градусов температура точно будет держаться», — заявил Валиевский.

По его словам, синоптики прогнозируют, что наиболее жаркая погода установится на юго-западе Польши. Такая погода будет держаться в республике вплоть до начала следующей недели. Антициклон «Люцифер» будет смещен более холодным арктическим воздухом, который начнет поступать в страну с севера.

Ожидается, что это произойдет во вторник на следующей неделе.