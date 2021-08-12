Москва, 12 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Удаленная занятость сопряжена с ухудшением здоровья, психологическим напряжением и ненормируемым режимом работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила заместитель заведующего лабораторией исследований рынка труда ВШЭ Лариса Смирных. Так она прокомментировала итоги опроса, который выявил, что в РФ 33% работающих жителей России согласны работать удаленно и за меньшую зарплату.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

«Количество сторонников удаленной работы растет под влиянием многих факторов, — сказала Смирных. — Например, возможность выполнять работу дистанционно на том же качественном уровне и в том же режиме, что и недистанционно, и без потери заработка, может способствовать росту сторонников удалёнки. Кроме того, рост заболеваемости и увеличение рисков заражения могут мотивировать людей работать дистанционно. Однако есть и факторы, которые сдерживают желание людей работать дистанционно. Например, ухудшение здоровья, психологическое напряжение, ненормируемый режим работы и прочее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Смирных объяснила, почему жители РФ согласны на сокращение зарплаты при переходе на дистанционный режим занятости.