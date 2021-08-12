Москва, 12 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В условиях санкций и снижения темпов роста экономики ситуация с созданием в РФ рабочих мест может усугубляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила заместитель заведующего лабораторией исследований рынка труда ВШЭ Лариса Смирных. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что почти треть жителей РФ согласны на снижение заработной платы для перехода на дистанционный режим работы.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

«[В России] относительно мало доступных и качественных (хорошо оплачиваемых) рабочих мест, и чтобы их сохранить или иметь возможность работать, люди готовы на снижение заработной платы, — сказала Смирных. — В условиях санкций и снижения темпов роста экономики ситуация с созданием рабочих мест может усугубляться. Чем хуже ситуация на рынке труда и чем меньше рабочих мест, тем на большие потери готовы идти работники, чтобы сохранить занятость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, удалённая работа дома стоит того, чтобы согласиться на меньшую зарплату, полагают 33% работающих жителей России.