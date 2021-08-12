Тбилиси, 12 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Члены комитета парламента Грузии поддержали инициативу о введении в административный кодекс республики поправок, предусматривающих штрафы за разрывание или другие виды порчи национальных флагов других стран. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба законодательного органа.

Parliament.ge В парламенте Грузии

Сообщается, что наказание депутаты предложили ввести за повреждение только флагов тех стран, с которыми у Тбилиси установлены дипломатические отношения. Ещё предлагается ввести подобные штрафы для защиты от посягательств на флаги международных организаций: ООН, НАТО, Евросоюза, а также организаций, в которые входит Грузия.

Предварительно при первом нарушении предлагается ввести штраф в размере 1000 лари (около $325). При повторном нарушении штраф предлагается удвоить или заменить на административный арест сроком до 15 суток.

Стоит отметить, что в Тбилиси возле здания парламента Грузии 5 и 6 июля проходили митинги протеста, на которых протестующие против проведения гей-парада в столице дважды срывали флаг ЕС и сжигали его.