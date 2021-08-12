Уфа, 12 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Более 1 тыс. нарушений земельного законодательства выявили сотрудники прокуратуры в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Земля

Сообщается, что в первом полугодии 2021 года сотрудники прокуратуры выявили 1111 нарушений закона, направили в суд 37 исковых заявлений, внесли 462 протеста и 202 представления, по которым 117 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. К административной ответственности по постановлениям прокуроров был привлечен 21 гражданин, объявлено два предостережения, организовано шесть доследственных проверок, по которым возбуждено пять уголовных дел.

Так, по требованию прокуратуры Арбитражный суд Башкирии признал недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью 7359 кв. м, который администрация г. Давлеканово предоставила бизнесмену для обслуживания объекта площадью 24 кв. метров.

Прокуроры г. Уфы выявили факт необоснованного заключения договора аренды земельного участка, который был предоставлен без торгов повторно для завершения строительства объекта. В результате в адрес администрации Уфы было внесено представление.

Сотрудники прокуратуры также установили факты оформления прав на земельные участки по поддельным документам. Допускались также и многочисленные нарушения сроков и порядка предоставления услуг в сфере землепользования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии было возбуждено дело по факту мошенничества при строительстве детсада.