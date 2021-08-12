Москва, 12 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Актёр Павел Прилучный высказал своё отношение к роликам на платформе YouTube в формате интервью. Об этом 12 августа пишет издание StarHit.

Цитата из к/ф «Рубеж». Реж. Дмитрий Тюрин. 2017. Россия Павел Прилучный

Как отмечает СМИ, артист не понимает, почему интервью и журналисты-блогеры стали так популярны. «Я не пойду к ним на интервью. Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве. Не люблю интервью», — говорит Прилучный.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Павел Прилучный сыграет в российском эротическом триллере под названием «Соври мне правду». Фильм выйдет в прокат 9 сентября 2021 года.