Москва, 12 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Предостережения Центробанка РФ, разосланные кредитным организациям о способах защиты пенсионеров от мошенников, крайне важны и своевременны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

«Ни для кого не секрет, что мошенники разных мастей резко активизировались в последние месяцы. И основной мишенью для них являются пожилые люди, не слишком искушенные в финансовых делах, а также иные граждане с невысоким уровнем финансовой грамотности и слишком доверчивые.

При этом в практике многих банков предусмотрены «пакетные услуги», когда вы, к примеру, открывая в банке счет для депонирования на нем денежных средств, автоматически получаете и доступ к своему личному кабинету, возможность совершать операции с деньгами в дистанционном режиме и еще кучу разнообразных сервисов, которые нужны, скорей, тому, кто в этом неплохо разбирается.

При том, что немалая часть российских граждан не просто не умеет пользоваться компьютером и не знает, что такое «личный кабинет», но и вовсе не имеет интернета. Что дает мошенникам прекрасные возможности для обмана наивных граждан.

Совершенно очевидно, что любые дополнительные сервисы, дающие возможность клиенту совершать финансовые операции дистанционно и, соответственно, несущие в себе определенный риск утечки персональных данных в руки злоумышленников, должны подключаться только на условиях добровольного согласия и осознания клиентом соответствующих рисков.

Никакого автоматического создания личных кабинетов с возможностью дистанционного управления своими денежными средствами без согласия, а тем более без оповещения клиента, быть не должно.

К этой же категории средств защиты части граждан с невысокой финансовой грамотности можно отнести и сервисы «второй руки», когда клиент по договоренности с другим клиентом банка может назначить его своим помощником.

Не говоря уже о возможности оперативно отключать удаленный доступ к счетам, скрывать счета, вклады и карты в свих мобильных приложениях, устанавливать иные ограничения по параметрам финансовых операций в случае, если клиент посчитает это необходимым или заподозрит, что к его счету пытались получить доступ мошенники», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБФ РФ рекомендовал кредитным организациям методические рекомендации по защите людей с инвалидностью и пожилых людей от мошенников.

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