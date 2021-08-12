Брюссель, , 15:37 — REGNUM Сильные демократии должны поддерживать свободу прессы, а не бороться с ней. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, комментируя одобренный депутатами Польши законопроект по ограничению иностранного капитала в СМИ.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Плюрализм средств массовой информации и разнообразие мнений — это то, что сильные демократии приветствуют, а не борются против этого», — подчеркнула она в сообщении в Twitter.

Юрова указала на необходимость «акта о свободе СМИ во всей Европе», чтобы поддерживать свободу СМИ и верховенство права.

Что касается проекта закона о польском вещании, то он «посылает негативный сигнал», отметила вице-президент.

Напомним, ранее «глубокую озабоченность» состоянием свободы слова в Польше выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, раскритиковавший польский Сейм за принятие поправок в закон о СМИ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Сейм Польши принял поправки к закону о СМИ. Новые положения, предложенные депутатами правящей партии «Право и справедливость», позволяют выдавать разрешения на вещание в стране только тем СМИ, которые базируются в Европейском союзе, а также не зависят от лиц, учреждений или иностранных компаний, расположенных за пределами этого пространства.

Оппозиция резко критикует законопроект, называя его неконституционным. По мнению депутатов Сейма от оппозиционных партий, данными поправками правящая коалиция пытается «атаковать» независимые СМИ и свободу слова в Польше.

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