Москва, 12 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Москве создали Единую цифровую платформу градостроительной деятельности, сообщил 12 августа мэр столице Сергей Собянин на своей странице в Твиттер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности», — написал мэр.

По его словам, основная задача платформы заключается в том, чтобы обеспечить автоматизирование государственных услуг в этой сфере. С её помощью планируется сократить время прохождения административных процедур, и, как результат, сроки строительства жилых и нежилых объектов.