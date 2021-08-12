Судак, Крым, 12 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Полуостров Крым входит в состав России в качестве одной из ее территорий и это закреплено в законодательстве страны. Об этом 12 августа заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он готов признать Крым российским, когда это сделает «последний российский олигарх».

Mid.ru Сергей Лавров

Как напомнил глава МИД РФ, между Россией и Белоруссией с 1999 года действует Договор о Союзном государстве, согласно которому территорией Союзного государства является территория Республики Белоруссия и Российской Федерации в соответствии с их законодательством.

«По нашему законодательству Республика Крым, естественно, — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — сказал Лавров.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.