Варшава, 12 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Польши по футболу, португалец Пауло Соуза во время пресс-конференции 12 августа заявил, что в ближайшее время может покинуть свою должность. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной Польши после матча

«Я осознаю неопределенность своего будущего на нынешней должности, учитывая и свои результаты, и предстоящие выборы нового президента Польской футбольной ассоциации. Отдаю себе отчет, что уже в ближайшее время могу быть уволен», — сказал Соуза.

Как сообщало ИА REGNUM, Пауло Соуза занимает пост главного тренера польской сборной с 1 марта текущего года. Он пришел на смену польского специалиста Ежи Бженчека.