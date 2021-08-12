Екатеринбург, 12 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Свердловская область понесла ущерб не менее 2−3 млрд рублей из-за аномальной засухи, сообщил на пресс-подходе губернатор Евгений Куйвашев.

Цитата из х/ф «Родина электричества». Реж. Лариса Шепитько. 1967. СССР В засуху

В регионе до сих пор действует режим ЧС, введённый в связи с засухой. Когда особый режим отменят, пока неясно.

«Убытки подсчитываются. Это будет порядка 2−3 млрд рублей как минимум», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с засухой столкнулись и другие регионы УрФО, в частности, Челябинская и Курганская области.