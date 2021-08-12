Ставрополь, 12 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Экс-руководитель макрорегиона «Северный Кавказ» компании «Почта России» Сергей Муратов попал под статью о мошенничестве. Его заподозрили в афере с арендой помещений в городе Ставрополе пишет NewsTracker. Якобы руководитель макрорегиона «Северный Кавказ» в сообществе со своими знакомыми и родными организовал аренду недвижимости, а денежные средства клал себе в карман.

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Официальной информации об уголовном преследовании Муратова в правоохранительных органах на данный момент нет. Однако источник в акционерном обществе «Почта России» сообщил, что с 9 августа Сергей Муратов у них больше не работает, а служба безопасности компании содействует проведению расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации ряда СМИ, в настоящее время в офисе компании и по месту жительства Муратова проводятся обыски.