Сыктывкар, 12 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались 13 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1299 жителей республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил в оперативном штабе.

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Накануне, 11 августа, в регионе было выявлено 276 носителей коронавируса. Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Сыктывкаре — 106 случаев, Ухте — 52 и Ижемском районе — 22. Под медицинским наблюдением находится 7491 человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за неблагополучной эпидобстановки власти Комиотменили широкое празднование 100-летия республики.