Минск, , 15:31 — REGNUM «Для обнаружения граждан, распивающих спиртные напитки в общественных местах, гомельская милиция начала использовать квадрокоптер. Эксперимент с участием дрона провели во время дежурства на прошедших выходных», — сообщает УВД Гомельского облисполкома (Белоруссия).

Квадрокоптер апробирован при выявлении пьянствующих в парках и скверах, у водоёмов и в других местах массового отдыха граждан. При выявлении распития спиртного на место правонарушения направлялся наряд милиции.

Напомним, ранее спецслужбы Белоруссии использовали квадрокоптеры для оперативной съёмки оппозиционеров. Полученные данные использовались в уголовных делах и в пропагандистских фильмах государственного телевидения.