Пекин, 12 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Китайская компания GAC представила кроссовер GS8 нового поколения. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Autohome.com.cn GAC GS8 2022

Отмечается, что новинка уже появилась у китайских дилеров. GS8 стал заметно крупнее предшественника, получил новый дизайн экстерьера и дополнительный набор опций.

Новая модель выделяется иной оптикой в передней части и новыми фонарями на корме. Также у кроссовера появилась более крупная решетка радиатора.

Габариты GS8 составляют 4876×1910×1770 мм. Размер колесной базы равен 2800 мм.

Автомобиль оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 190 л. с. Агрегатируется он с восьмиступенчатым «автоматом». Модель имеет полный привод.

В оснащения кроссовера входят: трухзонный климат-контроль, система предотвращения фронтальных и боковых столкновений, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки, камеры кругового обзора и стеклянная крыша.

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