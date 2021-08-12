Ижевск, 12 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Удмуртии открылся VI Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Участников по видеосвязи приветствовал министр спорта России Олег Матыцин.

Пресс-служба правительства Удмуртии Открытие фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта в Удмуртии

«Удмуртская Республика имеет опыт проведения соревнований различного уровня — от Всероссийских до Международных. В регионе большое внимание уделяется не только спорту высших достижений, но и развитию национальных видов спорта», — подчеркнул он.

Министр выразил уверенность, что этот праздник станет ярким и запоминающимся, даст стимул к занятиям физкультурой и спортом.

В мероприятии примут участие 825 человек из 42 регионов России. Удмуртию представят 16 спортсменов. Они будут состязаться в таких дисциплинах, как армрестлинг, бильярдный спорт, воздушно-силовая атлетика, гиревой и городошный спорт, корэш, лапта, мини-футбол, перетягивание каната, самбо, спортивное ориентирование, сумо, танцевальный спорт и шашки. Соревнования пройдут в четырех районах республики. В программу текущего года вошли 16 видов спорта. Спортивный праздник продлится до 15 августа.

ИА REGNUM напоминает, впервые фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта состоялся в Ульяновской области в 2014 году, которая приняла мероприятие и в 2015 году. В 2016 и 2018 годах фестиваль прошел в республике Коми, в 2019 году — в Башкирии. Изначально в программу фестиваля входили 10 видов спорта, сейчас программа расширена до 19 дисциплин.