Белгород, 12 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Взыскать с регионального управления Росгвардии свыше 900 тысяч рублей просит горбольница № 2 Белгорода. Медучреждение обратилось с иском в Арбитражный суд Белгородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Дело рассматривают в категории «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг». В больнице пояснили, что ведомство не оплатило им медицинские услуги, которые были оказаны, в том числе при лечении больных с коронавирусом.

В Росгвардии журналистам ИА «Бел.Ру» пояснили, что стороны решили спор в досудебном порядке.