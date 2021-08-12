Симферополь, , 15:26 — REGNUM Россия не стремиться оградиться от мира, но будет впредь полагаться во всём на свои собственные силы. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в арт-классе «Таврида».

"Речь не идёт о том, чтобы впадать в автаркию, в самоизоляцию, конфронтацию. Мы по-прежнему со всеми готовы сотрудничать и в освоении наших транспортных коридоров, которые сейчас будут активно развиваться и укрепляться, и в разработке любых программ, научных и научно-технических, в сфере энергетики и так далее», — заявил Лавров.

«Но мы будем это делать, прекрасно осознавая теперь уже, с учётом прошлого опыта, что если вдруг на каком-то очередном этапе кто-то из партнёров опять решит нас за что-нибудь наказать, мы не понесём никакого урона от прекращения соответствующего проекта. И будем полагаться на собственные силы», — указал он.