Москва, 12 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Байкало-Амурская магистраль, действительно, стала одним из самых масштабных проектов СССР, наряду в освоением целины, возведением Днепрогэса, строительством Комсомольска-на-Амуре и т. д., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Stefan Kühn Транссиб и БАМ

«Сейчас магистраль в значительной мере пришла в упадок и требует реконструкции. В силу определенных причин она не слишком загружена, и немалое количество населенных пунктов и ответвлений от неё просто стагнирует.

Ведь основное назначение БАМа было не столько транспортное обеспечение Дальнего Востока, сколько необходимость отодвинуть основные магистральные пути от российских границ (напомню, что Транссиб проходит очень близко от китайской границы, а отношения с Китаем в советские времена были далеки от идеальных).

При этом у России нет сейчас дополнительных средств, чтобы быстро и эффективно восстанавливать БАМ. И это на фоне того, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы магистраль пришла в запустение.

Так что практика использования студенческих строительных отрядов, отлично показавшая себя во времена СССР, может оказаться востребованной и сейчас. Для страны это — дополнительная рабочая сила, готовая трудиться самоотверженно и весьма эффективно.

Для студентов — прекрасная возможность заработать за лето приличные деньги на свои нужды. Данное предложение найдет позитивный отклик как со стороны государства и строительных организаций, восстанавливающих БАМ, так и среди самих студентов», — полагает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) значительно расширит транспортные возможности Восточной Сибири.

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