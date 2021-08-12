Пенза, 12 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Пензенской области за первое полугодие 2021 года внешторговый оборот составил $325 млн, из них на импорт приходится $166 млн, на экспорт — $159 млн. По сравнению с 2020 годом внешнеторговый оборот увеличился на 14%, эскпорт возрос на 5%, импорт — на 24%, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Sugarproducer.com Зона свободной торговли

Сальдо торгового баланса Пензенской области сложилось отрицательное и составило $7 млн. Основными вывозимыми товарами стали сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары (34% стоимости всего экспорта), машины, оборудование и транспортные средства — 25%, металлы и изделия из них — 13%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 9%.

Импортировали в основном машины, оборудование и транспортные средства (45% стоимости всего импорта), металлы и изделия из них — 14%, продукция химической промышленности — 13%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 13%.

Товарооборот со странами дальнего зарубежься увеличился на 13% и составил $212 млн, со странами СНГ — $212 млн (+18% к 2020 году).

Торговыми партнерами Пензенской области являются 86 стран, 65% из которых приходится на долю стран дальнего зарубежья.

Как сообщао ИА REGNUM, в 2020 году экспорт продукции из Пензенской области осуществляли в 75 стран мира, из них 64 — страны дальнего зарубежья. С помощью мер государственной поддержки 36 пензенских компаний в 2020 году впервые вышли на экспортный рынок.

Читайте также: Внешнеторговый оборот Пензенской области приближается к 500 млн долларов

Читайте также: Росстат зафиксировал рост оборота внешней торговли России