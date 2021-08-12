Тбилиси, 12 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 12 августа произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 15:52 по тбилисскому времени (14:52 мск). Эпицентр находился в 25 километрах на восток от города Ниноцминда (Самцхе-Джавахети) и в восьми километрах от села Самеба.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Квемо-Картли в текущем году летом регулярно происходят землетрясения. Чаще всего они происходят в районе города Дманиси, возле села Самеба.