Москва, 12 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Певица Нюша, бывшая девушка рэпера Егора Крида, стала гостьей YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». Ролик с её участием доступен на канале YesNoYes.

Скриншот с YouTube Певица Нюша

В интервью Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши) рассказала о второй беременности, дочери Симбе, а также высказалась по поводу конфликта Егора Крида и TikTok-блогера Вали Карнавал. «Если мы переведём большинство зарубежных рэперов, они все про это и читают. Я не то чтобы оправдываю Егора, у меня просто нет привычки влезать в чужие отношения… Мне кажется, что они взрослые ребята, сами решат», — считает артистка.

ИА REGNUM напоминает, что Егор Крид выпустил песню под названием Pussy Boy, в тексте которой использовал нелицеприятные слова об их отношениях с Валей Карнавал. После этого известные деятели разделились на два лагеря — одни поддерживали рэпера, другие — блогера.