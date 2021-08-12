Москва, 12 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин положительно относится к тому, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго может получить российское гражданство. Об этом 12 августа Карпин заявил в интервью комментатору Нобелю Арустамяну.

Паспорт

«Появится где-то, даже не в России, футболист с нашим паспортом — я буду рад. Естественно, мы будем его рассматривать, если он может принести пользу сборной», — сказал Карпин.

Он отметил, что любой тренер был бы рад, если бы в его распоряжении появилось больше хороших игроков.

Ранее в «Спартаке» заявили, что если Жиго продлит контракт с клубом и изъявит желание получить российский паспорт, то клуб начнёт работу по его натурализации.

Напомним, Жиго играет за «Спартак» с 2018 года. Он провёл за клуб 77 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.

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