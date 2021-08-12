Варшава, 12 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. 11 августа депутаты Сейма Польши большинством голосов приняли поправки в административно-процессуальный кодекс республики, касающиеся запрета оспариваться решения административных органов, принятых 30 и более лет назад. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что цель принятых Сеймом поправок к Административно-процессуальному кодексу — предотвратить злоупотребления имущественными претензиями и соответствующие махинации.

«Эти поправки предотвратят правовые казусы, которые имели место быть ранее. Ранее в Варшаве находили каких-то 140-летних граждан, якобы живущих в Южной Америке, которые были хозяевами недвижимости в еще довоенной Польше и пытались вернуть себе права на имущество в Польше. Это была настоящая насмешка над правом, над справедливостью, и все об этом знали», — заявил Моравецкий.

Теперь документ рассмотрят в Сенате. Поправки будут приняты в случае положительного голосования в Сенате и утверждения президентом страны Анджеем Дудой.