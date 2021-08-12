Москва, 12 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Действующее законодательство, действительно, не предусматривало возврат инвестиционного дохода в случае перевода застрахованным лицом своих пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой. Но значительная часть граждан РФ лишились своих денег из-за того, что данный перевод осуществлялся не по их инициативе, а в результате неправомерного перевода денежных средств по инициативе НПФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Лобачев Владимир Отделение Пенсионного фонда

«По сути, эта лазейка в законе давала прекрасную возможность для разного рода мошенников обворовывать будущих пенсионеров, имитируя некий вынужденный перевод из одного фонда в другой (например, в случае возникновения у одного из них финансовых трудностей, реорганизации и еще по ряду причин).

Сейчас эта лазейка устранена — в случае неправомерного перевода пенсионных накоплений из одного фонда в другой, состоявшегося не по инициативе застрахованного лица, пострадавший может рассчитывать на возмещение утерянных денежных средств.

И хотя пока речь идет лишь о возможном рассмотрении соответствующего законопроекта, сам факт того, что государство озаботилось компенсациями средств, похищенных мошенниками, уже отраден.

Конечно, инициатива явно запоздалая — многие так и не дождались возврата им украденных накоплений. Но лучше поздно, чем никогда. Ведь именно подобные истории подорвали доверие к независимым пенсионным фондам, в то время, как во многих странах всякого рода НПФ работают успешно и совершенно честно.

У нас же граждане и вовсе разуверились в способности государства обеспечить им заслуженную старость. Отношение в государственному Пенсионному фонду России всем хорошо известно, НПФ проявили себя не самым лучшим образом, индивидуальные накопления, на которые рассчитывает сейчас большинство россиян, не всегда удается удачно инвестировать и сохранить от негативного воздействия инфляции.

В этом плане неудивительно, что лишь менее трети наших сограждан собираются выйти на пенсию сразу по достижении ими соответствующего возраста, а почти половина (42%) собираются продолжать работать, пока им это позволит здоровье, либо до слишком высокого возраста в 70−75 лет (еще 6%).

Подобные настроения явно не соответствуют установкам президента на улучшение качества жизни россиян. И любые инициативы, направленные на повышение доходов граждан и гарантии сохранности их сбережений, могут только приветствоваться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ предлагает обязать негосударственные страховые пенсионные фонды возмещать россиянам средства, переведенные в другие страховые компании с нарушением закона.

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