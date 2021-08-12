Лондон, , 15:25 — REGNUM Задержанного в Германии гражданина Великобритании, который подозревается в шпионаже в пользу России, зовут Дэвид Смит. Об этом 12 августа сообщает газета Mirror со ссылкой на источники.

Шпион Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова. 1971. СССР

«Как стало известно, сотрудник службы безопасности посольства Великобритании в Берлине был арестован по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки. Подозреваемый в измене 57-летний Дэвид Смит был схвачен во вторник в ходе совместной операции британского антитеррористического командования и немецких оперативников службы безопасности», — говорится в сообщении издания.

Также в нем указывается, что важную роль в задержании подозреваемого сыграли сотрудники службы безопасности Британии MI5.

При этом уточняется, что, по словам источников, арест названного лица проходил «под руководством разведки», кроме того, отмечается, что вся операция заняла несколько недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что в Германии задержали гражданина Великобритании по подозрению в работе на спецслужбы России

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