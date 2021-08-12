Бишкек, 12 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Корпорация «StoneX Group» подала в один из судов Лондона иск на более чем $1 млн (74 млн рублей) против киргизской государственной компании «Кыргызалтын», передает «Kaktus.media» со ссылкой на американские СМИ.

Szaaman Золото

Денежная претензия касается компенсации издержек американской корпорации, понесенных в ходе торговых операций по хеджированию сделки по торговле золотом.

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«StoneX Group» обвиняет «Кыргызалтын» в том, что «после захвата контроля над рудником «Кумтор», киргизская госкомпания сорвала поставку половины метрической тонны золота и попыталась перехватить около $29 млн (2 млрд 145 млн рублей), которые была должна компании «Kumtor Gold».

В американской компании подчеркивают, что если им удастся доказать попытку мошенничества со стороны руководства «Кыргызалтына», то «StoneX Group» будет добиваться введения в отношении киргизской государственной компании запрета на операции в международных центрах торговли золотом.

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