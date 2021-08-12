Симферополь, , 15:19 — REGNUM России удалось освободиться от критической зависимости от западных технологий в военной сфере. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в арт-классе «Таврида».

"Мы освободились от западных партнёров, которые имели определённую монополию в сфере высоких технологий. Сейчас они нас стимулировали все те пробелы, которые у нас ещё оставались, заполнять. Это придаст существенно большую устойчивость и прочность нашей экономике», — заявил Лавров.

«Речь не идёт о том, чтобы впадать в автаркию, в самоизоляцию, конфронтацию. Мы по-прежнему со всеми готовы сотрудничать и в освоении наших транспортных коридоров, которые сейчас будут активно развиваться и укрепляться, и в разработке любых программ, научных и научно-технических, в сфере энергетики и так далее», — указал он.