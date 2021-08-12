Москва, 12 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Глобальный спрос на нефть в текущем году вырастет на 5,3 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

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Таким образом, в 2021 году потребление нефти в мире может вырасти до 96,2 млн б/с. Для 2022 году прогноз по росту спроса МЭА повышен на 0,2 млн б/с, до 3,2 млн б/с.

Отметим, что в июле агентство оценивало потенциальный спрос в 5,4 млн б/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что действующая в России модель экономики себя изжила.

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