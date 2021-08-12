В Калуге форум «Цифровая эволюция» открыла виртуальная версия губернатора
Калуга, 12 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Всероссийский форум «Цифровая эволюция» начал работу 12 августа в калужском Инновационном культурном центре с выступления виртуальной версия губернатора области — его «цифрового» помощника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Затем слово взял реальный губернатор Калужской области Владислав Шапша. Руководитель региона выразил уверенность, что форум станет отличной площадкой для поиска «новых точек для старта» и возможностей по повышению качества жизни граждан. Одним из самых значительных в день открытия форума стал круглый стол на тему: «Разработка региональных стратегий цифровой трансформации — подходы и лучшие практики». В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных органов власти, специалисты IT-индустрии. Участники дискуссии поделились опытом по разработке и внедрению региональных стратегий, а также рассказали о возникших в процессе подготовки сложностях и озвучили возможные эффективные способы реализации проектов.
С 2021 года организатором форума «Цифровая эволюция» в Калуге выступает региональное правительство совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.