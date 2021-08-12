Калуга, 12 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Всероссийский форум «Цифровая эволюция» начал работу 12 августа в калужском Инновационном культурном центре с выступления виртуальной версия губернатора области — его «цифрового» помощника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru В Калуге начал работу всероссийский форум «Цифровая эволюция»

«Высокий инновационный потенциал был и остается решающим фактором социально-экономического роста Калужской области. Сегодня он неразрывно связан с внедрением цифровых технологий. И здесь регион стремиться работать на опережение. В области разрабатываются свои уникальные технологии, работают ведущие предприятия IT-индустрии», — отметил «цифровой» помощник.

Затем слово взял реальный губернатор Калужской области Владислав Шапша. Руководитель региона выразил уверенность, что форум станет отличной площадкой для поиска «новых точек для старта» и возможностей по повышению качества жизни граждан. Одним из самых значительных в день открытия форума стал круглый стол на тему: «Разработка региональных стратегий цифровой трансформации — подходы и лучшие практики». В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных органов власти, специалисты IT-индустрии. Участники дискуссии поделились опытом по разработке и внедрению региональных стратегий, а также рассказали о возникших в процессе подготовки сложностях и озвучили возможные эффективные способы реализации проектов.

С 2021 года организатором форума «Цифровая эволюция» в Калуге выступает региональное правительство совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.