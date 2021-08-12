Самара, 12 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности во время охоты в Самарской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Охота на мамонта

По версии следствия, в ноябре прошлого года фигурант уголовного дела участвовал в коллективной охоте в охотничьем угодье Сергиевского района. Следователи считают, что после объявления об окончании охоты он выстрелил в сторону раненного животного и попал в мужчину, который осуществлял загон. В результате потерпевший получил не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области мужчину заподозрили в причинении смерти на охоте.