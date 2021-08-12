Рига, , 15:15 — REGNUM За минувшие сутки погранслужба Латвии пресекла незаконный переход из Белоруссии 91 нелегального мигранта. Госпогранкомитет Белоруссии не комментирует проблему на самом коротком участке госграницы республики, являющейся одновременно частью границы Союзного государства.

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Согласно сообщению латвийских пограничников, ни один нелегал не был задержан. Всего же с начала года ими было задержано 355 нелегальных мигрантов, из которых 295 нарушили белорусско-латвийскую границу в период с 6 по 10 августа.

Напомним, в связи с активным потоком нелегальных мигрантов из Белоруссии в Прибалтику власти Латвии и Литвы объявили о чрезвычайной ситуации и наделили пограничников новыми особыми полномочиями. Пойманных при переходе границы нелегалов принудительно выдворяют обратно в Белоруссию, в связи с чем Александр Лукашенко назвал прибалтийских коллег «нацистами».

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