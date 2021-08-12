Симферополь, , 15:14 — REGNUM Импортозамещение позволит России эффективно обеспечивать внутренний рынок необходимыми продуктами питания. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в арт-классе «Таврида».

"Благодаря нашим контрмерам мы смогли, да, не без труда, не через сутки-двое, но наладить своё сельское хозяйство. Я убеждён, что оно будет развиваться по-прежнему очень быстрыми темпами. И цены будут всё равно регулироваться, понижаться. Это неизбежно», — заявил Лавров.