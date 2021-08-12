Тюмень, 12 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2021 году будет введено в эксплуатацию семь учебных учреждений. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 августа глава региона Александр Моор.

Цитата из прямой трансляции пресс-конференции Александра Моора

«Это достаточно большие объёмы в строительстве. Несмотря на ограничения мы нашли возможность не останавливать возведение запланированного. Уже заключёны контракты на строительство ещё трёх школ», — отметил тюменский губернатор.

Новые учебные заведения появятся в посёлке Богандинском (сдача к сентябрю 2022 года), микрорайонах Ново-Патрушево и в жилом комплексе Плеханово (сдача к сентябрю 2022 года